O San Lorenzo de Almagro, clube de Buenos Aires de que o Papa Francisco era um indefectível adepto, deixou uma emocionada mensagem de despedida nas redes sociais.

«Ele nunca foi mais um, foi sempre um de nós. Corvo em rapaz e em homem. Corvo como padre e como cardeal. Corvo também como Papa», começou por escrever.

«Transmitiu sempre a sua paixão por El Ciclón: quando ia ao Velho Gasómetro para ver a equipa do 46, quando confirmava Angelito Correa na capela da Ciudad Deportiva, quando recebia visitas dos azuis e brancos no Vaticano sempre com total alegria. Sócio n°88235.»

O San Lorenzo recorda, depois, que o Papa Francisco teve uma vida cheia e que marcou milhares de pessoas em todo o mundo. Mas que no essencial, continuou sempre o mesmo: até no amor que mantinha desde criança.

«De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, houve uma coisa que nunca mudou: o seu amor pelo Ciclón. Envolvidos numa profunda dor, desde o San Lorenzo dizemos hoje a Francisco:

Adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos para a eternidade!»