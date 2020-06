Zinedine Zidane festeja esta terça-feira 48 anos, boa parte deles ao serviço do Real Madrid, onde deixou a sua marca bem vincada, primeiro como jogador, de 2001 a 2006, agora como treinador, desde 2015 na equipa principal.

Um pretexto para recordarmos aqui alguns dos maiores sucessos do antigo internacional francês, tanto com as botas calçadas, como com a gravata ao peito em que se destaca como o único treinador a conquistar três Ligas dos Campeões consecutivas.

Os melhores momentos da carreira de Zidane como jogador do Real Madrid:

Os melhores momentos da carreira de Zidane como treinador do Real Madrid: