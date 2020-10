Paraguai e Peru empataram a dois golos, em Assunção, num duelo a contar para a primeira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Andre Carrillo, antigo jogador de Sporting e Benfica, esteve em destaque ao marcar os dois golos da equipa visitante.

O primeiro ao minuto 52, ao aproveitar um corte incompleto na área para atirar de primeira para o fundo da baliza.

O Paraguai deu a volta ao marcador com dois golos de Ángel Romero, a outra figura do encontro (66 e 81m), mas Carrillo festejou pela segunda vez ao minuto 85. O agora jogador do Al Hilal antecipou-se ao marcador direto, na sequência de um cruzamento da esquerda, e cabeceou para o fundo da baiza.