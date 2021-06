O Brasil venceu o Paraguai por 2-0, com um golo e uma assistência de Neymar, e continua 100% vitorioso na zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2022.

O 10 dos canarinhos marcou aos quatro minutos, após centro da direita de Gabriel Jesus, e assistiu Lucas Paquetá aos 90+3, para a sexta vitória em seis jogos, e o pleno de 18 pontos do onze de Tite, que fica, desde já, muito perto do Qatar.

Neymar passou a contar 66 golos na seleção brasileira, em 105 jogos, colocando-se a apenas 11 do rei Pelé, que disputou 92 encontros, enquanto o Brasil repetiu os seis triunfos a abrir a qualificação conseguidos em 1970, ano do tri.

Com este resultado, a canarinha, que contou com o benfiquista Everton nos últimos oito minutos, passou a somar mais seis pontos do que a Argentina, segunda classificada. Segue-se o Equador, com nove pontos, Uruguai com oito, Colômbia também com oito, Paraguai com sete, Chile com seis, Bolívia com cinco, Venezuela com quatro e Peru também com quatro.