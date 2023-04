Oscar Cardozo continua com o pé quente aos 39 anos e, na última madrugada, marcou mais dois golos na goleada do Libertad, líder do campeonato paraguaio, ao Sportivo Ameliano (5-2) que também contou com um golo de outro antigo jogador do Benfica, Melgarejo.

Uma semana depois de ter marcado um poker em apenas 45 minutos ao Cerro Porteño, com um acidente de viação pelo meio, Tacuara voltou a festejar nos relvados. O avançado marcou o primeiro golo do Libertad, com uma cabeçada imparável, aos 11 minutos, que, na altura valeu o empate 1-1. Depois colocou a sua equipa na frente do marcador (3-2) na conversão de um penálti, bem ao seu estilo, com mais um poderoso pontapé.

O Libertad acabou por vencer por números expressivos, com Lorenzo Melgarejo, que jogou no Benfica em 2012/13, a fechar as contas em 5-2.

Cardozo já conta com sete golos e três assistências em dez jogos, enquanto Melgarejo também já marcou cinco no torneio de abertura do campeonato paraguaio.

Com este triunfo, o nono em onze jogos, o Libertad lidera o campeonato paraguaio, com 28 pontos, mais seis do que o Guarani e mais oito do que o Cerro Porteño.

Vejo os golos de Tacuara Cardozo: