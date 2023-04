Oscar Cardozo continua imparável no campeonato paraguaio e na última madrugada marcou mais dois golos na goleada do Libertad ao Resistencia (4-0), mais uma vez com o contributo de Melgarejo.

O Libertad já vencia por 1-0 quando o antigo avançado do Benfica, de 39 anos, marcou o seu primeiro golo, aos 10 minutos, com recarga com o pé direito, depois ter rematado com o pé esquerdo.

Ainda antes do intervalo, Tacuara fez o 3-0 para o Libertad, na marcação de um livre, surpreendendo toda a gente, com um remate colocado por cima da barreira. Foi o nono golo do avançado em treze jogos do campeonato.

A goleada ao Resistencia ficou fechada já na segunda parte, com mais um golo de um antigo benfiquista. Melgarejo, que também já com seis golos no campeonato, marcou o quarto golo do Libertad aos 60 minutos.

Já com quinze golos dos dois antigos jogadores do Benfica, o Libertad já vai destacado no primeiro lugar do campeonato do Paraguai, com 32 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Cerro Porteño.

Veja os quatro golo deste jogo: