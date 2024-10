Antes do «Super Clássico» do Paraguai, entre Club Olimpia e Cerro Porteño, a contar para a 17.ª jornada do torneio de encerramento daquele campeonato, dezenas de adeptos envolveram-se em confrontos.

De acordo com o Hoy, diário do Paraguai, os envolvidos nos confrontos, depois da hora de almoço, superaram os polícias destacados para monitorizar aquela zona. Foram arremessadas pedras e garrafas, além de terem sido disparados tiros.

No relvado, o Olimpia venceu o Cerro Porteño, por 3-0, com golos marcados na primeira parte.

Assim, o Olimpia é líder, com 36 pontos, mais nove do que o Porteño (4.º).