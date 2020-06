O futebolista paraguaio Derlis Mereles deixou o Benfica e está de regresso ao Rubio Ñu, do país natal.

O jogador de 19 anos, que tinha chegado aos encarnados no início de 2020 para os sub-23, sai sem ter disputado qualquer minuto em jogos oficiais pelo clube.



Derlis Mereles foi anunciado pelo Benfica a 30 de janeiro e foi um dos destaques do último dia do mercado de transferências de inverno, ao ser inscrito pelos encarnados na Liga.

«No início, estive bem em Portugal, mas a pandemia parou tudo. O meu passe pertence ao Rubio Ñu. Se houver possibilidade de jogar por algum clube paraguaio, encantar-me-ia», disse Derlis, na segunda-feira, em declarações à Radio La Unión.