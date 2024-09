Duas derrotas por «ippon» afastaram, esta quinta-feira, o judoca Miguel Vieira, campeão Mundial e Europeu, do torneio de -60 kg J1, para cegos totais.

Depois de ter ficado isento da primeira ronda, o português, de 39 anos, foi derrotado nos quartos de final pelo indonésio Junaedi, num combate que durou 1:37 minutos, sendo relegado para a repescagem.

Na Arena Champs de Mars, em Paris, o terceiro do ranking mundial cedeu perante o brasileiro Elielton de Oliveira, aos 3:38 minutos, depois de já ter encaixado uma advertência.

«Tinha tudo para ganhar e não ganhei, é um atleta muito forte no chão, daí eu ter tido a cautela de não fazer o combate no chão. Entendi que tinha o controlo, apesar de ele ter atacado duas ou três vezes, mas foram ataques que não me convenceram. No “ippon” ele consegui rodar no sentido onde eu ia projetá-lo, e como a pega dele já estava na minha gola foi só continuar o movimento no chão», analisou Miguel Vieira.

O português, que somou a sua segunda participação paralímpica, depois do Rio2016, admitiu que chegar a Paris2024 com o estatuto de campeão do Mundo e da Europa poderá ter influenciado a forma como os adversários encararam os combates.

«Fui o principal alvo a abater. Se não fosse campeão em título, talvez a minha preparação também passasse por perceber o que faz o campeão mundial, porque nunca sabemos o que nos vai calhar», acrescentou.

Na sexta-feira, o judo luso volta à Arena Champs de Mars, com Djibrilo Iafa (à esquerda na imagem). O judoca competirá no torneio de -73 kg J1, prova na qual foi nono em Tóquio2020.