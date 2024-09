Mais uma medalha para Portugal! Sandro Baessa conquistou esta sexta-feira a medalha de prata nos 1500 metros T20 (deficiência intelectual) dos Jogos Paralímpicos.

O atleta português fez um tempo de 3.49,46 minutos e melhorou o recorde nacional, que também detinha (3.52,84).

Ben Sandilands venceu a prova, com o recorde mundial de 3.45,50 minutos, enquanto que o norte-americano Michael Branningan fechou o pódio.

Até ao momento, Portugal conquistou o ouro no lançamento do peso F40, às mãos de Miguel Monteiro, o ouro de Cristina Gonçalves em boccia B3 e as medalhas de bronze do nadador Diogo Cancela, no 200m estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, na prova de contrarrelógio de estrada.