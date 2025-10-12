Lenine Cunha no triplo salto (e na imagem), Sandro Baessa (1500 metros) e Igor Oliveira (100 metros) sagraram-se campeões mundiais Virtus, competição para atletas com deficiência intelectual e que decorre em Brisbane (Austrália). Portugal fechou o segundo dia com uma equipa na categoria T20 (atletas de pista) e arrecadou três ouros e duas pratas.

Lenine Cunha foi duplamente medalhado, ao ser campeão mundial no triplo salto com a marca de 12,97 metros, e ao conquistar a prata no heptatlo, com 3229 pontos.

Na final de 1500 metros, Sandro Baessa garantiu o ouro com a marca de 03.59,52 minutos, numa distância em que Cristiano Pereira foi oitavo, com 04.18,54.

Quanto a Igor Oliveira, confirmou o estatuto de favorito nos 100 metros, com 10,92 segundos, à frente do australiano Sammy Muamba (10,94) e do japonês Kuma Watanabe (10,95).

A segunda prata para Portugal foi conquistada por Carina Paim, que correu os 400 metros em 58,86 segundos, atrás da indiana Deepthi Jeevanji (55,92).

No sábado, a delegação lusa já tinha subido ao pódio, com o título mundial de Ana Filipe no triplo salto. O Mundial Virtus decorre em Brisbane, nas instalações do Queensland Sport and Athletics Centre, que vão servir de pista de treino para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032.