O português Miguel Monteiro sagrou-se, este domingo, campeão paralímpico do lançamento do peso F40 nos Jogos Paris 2024.

Miguel Monteiro alcançou a medalha de ouro com um lançamento de 11,21 metros, marca que é um novo recorde paralímpico.

O atleta luso, de baixa estatura, liderou durante quase todo o concurso e acabou mesmo com o ouro, numa prova em que o mongol Battulga Tsegmid (11,09 metros) foi medalha de prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03 metros) medalha de bronze.

Miguel, que foi medalha de bronze em Tóquio 2020, começou o concurso com um lançamento nulo. Foi ao terceiro ensaio que se posicionou para o ouro, com o lançamento de 11,21 metros, depois de um lançamento de 11,02 metros à segunda tentativa.

O português, que é recordista mundial (11,60 metros), fez 11,00 metros no quarto lançamento, 11,17 no quinto e registou um nulo no último.

A medalha de ouro de Miguel Monteiro é a 95.ª de Portugal em 11 participações em Jogos Paralímpicos, sendo a 26.ª de ouro. É a primeira medalha para Portugal nesta edição dos Jogos.