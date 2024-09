O nadador Diogo Cancela garantiu este domingo a segunda medalha para Portugal nos Paralímpicos, em Paris, ao terminar a prova de 200 metros estilos, na categoria SM8 (só com um braço), no terceiro lugar, estabelecendo um novo recorde nacional, com o tempo de 1m23,64s.

Na lotada Arena Paris La Defense, Diogo Cancela, que não tem o braço direito e é vice-campeão do mundo da disciplina, arrancou muito bem e chegou a estar no segundo lugar, mas nos últimos metros perdeu uma posição e ficou a 14 décimos da medalha de prata, atrás de dois adversários chineses, Xu Haijiao (prata) e Yang Guanglong (ouro).

É a segunda medalha para Portugal, a primeira de bronze, depois do ouro conquistado por Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40.