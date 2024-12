Aos 22 anos, Délcio Fernandes não vê o filho e a família há quatro anos. O extremo cabo-verdiano, em Portugal desde 2022, foi esta quarta-feira surpreendido por Rui Caetano e pelo colegas de equipa, durante o almoço de Natal do Paredes.

Ora, Délcio Fernandes recebeu o bilhete para visitar a família e o país natal durante esta quadra festiva. Uma vez que o Paredes compete no Campeonato de Portugal, a prova foi interrompida a 15 de dezembro, sendo retomada a 4 de janeiro.

Na presente temporada, em nove jogos, o extremo anotou uma assistência.

O Paredes, treinado por Tarantini, ocupa o 2.º lugar da Série A do Campeonato de Portugal, com 22 pontos, em igualdade com o Bragança (3.º) e a três pontos do Vitória de Guimarães B (1.º).

Os dois melhores classificados de cada série seguem para a fase de subida.