O treinador do Paredes, Eurico Couto, recusou-se a falar de crise no Benfica, apesar do registo recente ser desfavorável aos encarnados, com duas derrotas consecutivas no campeonato, intercaladas por um empate na Liga Europa. O atual segundo classificado da Série C do Campeonato de Portugal recebe o Benfica no sábado (21h15), em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«O Benfica é sempre grande, capaz de ganhar a qualquer equipa e a nós ainda muito mais. Não acredito em crises. A qualidade é tanta que se trocarem quatro ou cinco, e até podem trocar todos, acho que não vão perder qualidade. Teremos uns 5% de possibilidades de vencer o jogo, agora vamos ser extremamente determinados nesses 5% e dar certamente uma boa imagem», anteviu, em declarações à Agência Lusa.

Eurico Couto quer que a equipa seja «extremamente organizada» e fiel à identidade que tem mostrado no Campeonato de Portugal. Além disso, o técnico assume que a formação nortenha vai procurar «vencer o jogo» e definiu alguns objetivos, como a valorização do plantel.

«Se olharmos para o contexto em que estamos, o Sp. Braga chegou ao jogo com o Benfica e chutou à baliza apenas aos 40 minutos. Temos aí um primeiro objetivo, que é conseguir que isso aconteça bem antes dos 40 minutos. Se no final do jogo alguém tiver o interesse de saber o nome de algum jogador [do Paredes], parece-me extremamente positivo», apontou.

O lateral direito Diogo Pinheiro sublinhou as palavras do treinador. «O jogo está à porta e é uma excelente montra para todos. O grupo está confiante, é uma excelente oportunidade e só temos que aproveitar», confessou.

O presidente do emblema do Campeonato de Portugal garantiu que o clube está «a fazer todos os esforços» para que o jogo se realize nas melhores condições no relvado da Cidade Desportiva de Paredes, que tem sofrido intervenções e não é utilizado «há cerca de 15 dias».

Ainda assim, o dirigente lamentou a ausência de público na receção a um clube grande. «Este momento representa bastante, porque dá a conhecer o nosso clube e o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes cinco anos. É ainda importante para divulgarmos a cidade e o concelho, mas, fruto das circunstâncias, o sentimento é, diria, agridoce: é fantástico receber o Benfica, mas não vamos ter público, o que em termos financeiros nos ia dar uma grande ajuda pela receita suplementar», reconheceu.

«A festa da Taça tem este aliciante de, por vezes, os mais pequenos conseguirem fazer grandes proezas. Desejamos que a equipa seja igual a si própria, trabalhe com muita ambição e determinação, para darmos uma boa imagem e, sobretudo, honrarmos a camisola e o emblema que ostentamos», acrescentou.