A chuva que caiu nos últimos dias impediu o tenista Nuno Borges de iniciar o torneio de singulares dos Jogos Olímpicos Paris2024, sendo aguardada este domingo a sua estreia individual e na de pares, ao lado de Francisco Cabral.

Nuno Borges deveria ter-se estreado no sábado, frente ao argentino Mariano Navone, mas a chuva apenas permitiu que se disputassem encontros nos dois courts cobertos de Roland Garros, obrigando a adiar para hoje muitos encontros, entre os quais o do maiato, previsto para a sessão da manhã, que arranca às 12h00 locais (11h00 em Lisboa), no court 13.

Também para este domingo está marcado o encontro da primeira ronda de pares, na qual Borges e Francisco Cabral vão defrontar os irmãos gregos Petros e Stefanos Tsitsipas, no sexto encontro do court 14, cujos jogos da tarde deverão se iniciar a partir das 14h45 (13h45).