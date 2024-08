O ginasta português Gabriel Albuquerque apurou-se, esta sexta-feira, para a final masculina de trampolins dos Jogos Olímpicos Paris 2024, garantindo assim, no mínimo, mais um diploma para Portugal.

O português de 18 anos conseguiu, na sua primeira tentativa, uma nota de 59.750 pontos, garantindo o apuramento bem antes do final das qualificações, isto porque a nota obtida já não o tiraria dos oito apurados para a final.

No segundo exercício, Gabriel Albuquerque acabou por ter uma ligeira saída do trampolim, foi auxiliado por Nuno Merino com o colchão, findou aí o exercício e não melhorou a nota, saindo com uma nota de 31.070 pontos na segunda tentativa.

Na sua estreia olímpica, o algarvio já assegurou pelo menos um diploma para a missão portuguesa, que em Paris 2024 tem já uma medalha de bronze, pela judoca Patrícia Sampaio (-78 kg) e outros quatro diplomas.

Gabriel Albuquerque é o segundo português a disputar a final de trampolins nuns Jogos Olímpicos, após Nuno Merino ter sido sexto em Atenas 2004.

A final disputa-se já a seguir, às 19:50 locais (18:50 em Lisboa), na Arena Bercy.