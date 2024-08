Portugal sagrou-se, este sábado, campeão olímpico na prova de madison, nos Jogos Olímpicos Paris 2024, pelos ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira.

A dupla portuguesa fez história em Paris 2024, ao vencer a prova com um total de 55 pontos (35 pontos no sprint, mais 20 pontos de volta).

A Itália ficou com a medalha de prata, com 47 pontos alcançados (27+20) e a Dinamarca foi bronze, com 41 pontos (21+20).

Esta é a quarta medalha de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e Iúri Leitão torna-se o primeiro português a ganhar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos.

Nestas olimpíadas, Portugal já tinha conquistado duas medalhas de prata, por Pedro Pichardo (triplo salto) e Iúri Leitão (omnium) e o bronze por Patrícia Sampaio no judo (-78kg).

Este é o sexto ouro de Portugal em Jogos Olímpicos, o primeiro que não é no atletismo. Na estreia lusa em provas masculinas de pista, Iúri Leitão e Rui Oliveira juntam-se a Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Oliveira e Pedro Pichardo, todos campeões olímpicos no atletismo.