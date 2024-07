Os Estados Unidos entraram a vencer no torneio de basquetebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, diante da Sérvia (110-84).

Vindo de lesão, Kevin Durant esteve em plano de destaque e terminou a partida com o máximo de pontos (23), tendo acertado todos os lançamentos de três pontos (cinco em cinco). O extremos dos Suns apontou 21 pontos ainda antes do intervalo. Logo atrás, ficou LeBron James, com 21 pontos (sete ressaltos e nove assistências).

Como já seria de esperar, Nikola Jokic foi o melhor do lado sérvio, com 20 pontos, cinco ressaltos e ainda oito assistências. Já Bogdanovic, anotou 14 pontos.

Os EUA lideram o Grupo C, com dois pontos, os mesmos do Sudão do Sul, o próximo adversário em Paris 2024. Porto Rico e Sérvia têm um ponto.