Imane Khelif, a pugilista argelina que foi alvo de críticas após o curto combate com a italiana Angela Carini, disse que as alegações quanto ao seu género são infundadas e «prejudicam a dignidade humana».

«Envio uma mensagem a todas as pessoas do mundo para defenderem os princípios olímpicos e a Carta Olímpica, para se absterem de intimidar todos os atletas, porque isso tem efeitos, efeitos enormes», afirmou numa entrevista divulgada a um serviço televisivo parceiro da agência de notícias Associated Press.

«O bullying pode destruir as pessoas, pode matar os pensamentos, o espírito e a mente das pessoas», acrescentou a atleta de 25 anos.

Khelif garantiu já uma medalha nos Jogos Paris2024, ao apurar-se para as meias-finais da categoria de -66 kg.

A atleta expressou gratidão ao COI e a Thomas Bach por a terem apoiado: «Sei que o Comité Olímpico me fez justiça e estou feliz com esta solução porque mostra a verdade.»