A inauguração do Centro Aquático para os Jogos Olímpicos Paris 2024 não poderia começar da melhor maneira...isto é, apenas para quem estava a ver de fora!

Na passada quarta-feira, no dia da inauguração do Centro Aquático, ocorreu um momento caricato quando se estreou a piscina que vai acolher as provas de natação nas Olimpíadas. Três atletas foram escolhidos para experimentarem as pranchas de salto, mas um deles, Alexis Jandard, não teve tanta perícia e acabou mesmo por cair, protagonizando um momento bastante engraçado.

De recordar que o Centro Aquático custou 188 milhões de euros e irá ser utilizado nos Jogos Olímpicos, que vai decorrer entre 28 de agosto e 8 de setembro.

Veja o momento da queda:

Em modo brincadeira, o atleta francês reagiu à queda: «Eu caí em frente a toda a França. Não me magoei, estou bem! Houve apenas um pouco de sangue, mas não me proibiu de continuar a treinar».