O ginasta português Gabriel Albuquerque fez história, esta sexta-feira, ao terminar a final olímpica de trampolins no quinto lugar, protagonizando a melhor prestação portuguesa de sempre na prova.

Albuquerque, de 18 anos, terminou o seu exercício com uma nota de 59.740, naquela que foi a segunda final disputada por um português nos trampolins. O jovem luso supera assim, o sexto lugar de Nuno Merino, obtido em Atenas 2004.

Um momento histórico e especial vivido por Albuquerque, precisamente com Nuno Merino a seu lado, na Arena Bercy.

O bielorusso Ivan Litvinovich, com uma atuação irrepreensível, renovou o título olímpico alcançado em Tóquio 2020. A competir sob bandeira neutra, o atleta de 23 anos foi medalha de ouro, com uma pontuação de 63.090 pontos.

O pódio ficou completo por uma dupla chinesa: Wang Zisai foi 2.º (61.890 pontos) e conquistou a prata, enquanto Yan Langyu foi 3.º (60.950 pontos), ficando com o bronze.

Este é o quinto diploma olímpico garantido por Portugal em Paris 2024, depois do de Nélson Oliveira no ciclismo (foi 7.º no contrarrelógio individual), Ricardo Batista (6.º no triatlo), Vasco Vilaça (5.º no triatlo) e Maria Inês Barros (8.ª no tiro com armas de caça).

Portugal tem nesta altura uma medalha, de bronze, alcançada por Patrícia Sampaio no judo (categoria -78kg), na quinta-feira.