Eliminada nos -63kg nos Jogos Olímpicos de Paris, Bábara Timo assumiu que não é um momento fácil para a sua carreira.

Em declarações após o combate diante da sul-coreana Jisu Kim, a judoca lusa confessou que vai precisar de muitos dias para superar a tristeza.

«Não sei. Primeiro eu acho que esta tristeza para passar… vão ser muitos dias. E, depois, tem a vontade de colocar o quimono de novo... Eu sei que vai demorar», começou por dizer.

Com lágrimas nos olhos, Timo lembrou que esta «é uma vida de sacrifício, de viagens, de estar longe da família, de lesões e de incertezas».

«A partir do momento em que eu colocar na cabeça que eu quero ir a Los Angeles [2028], eu aviso. Mas por enquanto eu preciso só de um tempo e um espaço, porque foi muito duro chegar até aqui e é muito triste terminar assim», continuou.

A atleta portuguesa reconheceu que é «muito duro» perder assim: «Vim aqui confiante, sei que nos Jogos Olímpicos tudo é possível e vim acreditando que eu ia criar as minhas possibilidades. Só que o judo é isso, o que tem de belo tem de ingrato, o que me faz ter esperança que eu posso ganhar e me fez ter confiança em conseguir grandes resultados já anteriormente também faz com que do outro lado eu perca desse jeito, porque todos somos iguais ali dentro do tapete.»