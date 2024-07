Após a eliminação na segunda ronda do torneio olímpico de pares de Paris 2024, Francisco Cabral assumiu que faltou «um bocadinho de energia», enquanto Nuno Borges confessou que a dupla queria ir mais longe.

Os portugueses perderam com os alemães Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, pelos parciais de 6-2 e 6-2, em 56 minutos.

«Eles jogaram logo muito agressivo desde o início e nós a ver um bocadinho a coisa a passar. Entrámos logo um “break” abaixo, eles muito, muito agressivos nas primeiras duas bolas, serviço-resposta, sempre com muitas intenções de querer ganhar o ponto logo, sem qualquer hesitação, quer metessem a bola ou não. E acho que isso nos pares vale muito, e apesar de não serem os mais otimizados no par, a servir e responder, eu acho que são dos melhores do mundo», disse Nuno Borges, citado pela agência Lusa.

«Acho que, essencialmente, também faltou um bocadinho de energia. Eles estavam claramente mais dinâmicos, mais, não sei, aos saltos, qualquer coisa. Eles estavam claramente em cima de nós e acho que o facto de terem começado os dois sets com uma grande vantagem tornou-lhes o jogo muito fácil», afirmou, por seu turno, Francisco Cabral.

«Realmente, nós tentámos, nós fizemos jogadas que achámos boas, tentámos ficar atrás, tentei serviço-rede, tentámos servir mais devagar, mais rápido. De facto, eles estavam a encontrar soluções para tudo. Tal como eu tinha dito, é mais fácil jogar por cima do marcador, eles têm esse mérito, porque construíram as vantagens desde cedo e nós não tivemos a capacidade de contrariar o jogo deles hoje», reforçou.

Struff desistiu da segunda ronda de singulares pouco antes da hora a que estava marcado o duelo de pares, mas apresentou-se em alto nível frente à dupla nacional, que não procurou saber qual era a lesão do germânico.

«Se ele vinha jogar o par é porque se sentia pronto para jogar o par, ele é um jogador experiente, não ia pôr a saúde dele em risco. E tal como o Nuno disse, eles provavelmente viram aqui uma boa hipótese de juntos irem longe e [Struff] deu tudo na variante de pares e claramente correu bem para eles», disse Cabral.

Nuno Borges fez uma avaliação à estreia olímpica em Paris 2024. «Mas não vou mentir e dizer que estamos satisfeitos com esta segunda ronda, porque fomos a jogo para ganhar e ambicionamos mais. Eu, pelo menos, e também acho que o Francisco sim, estávamos preparadíssimos para ganhar este jogo e ir com tudo para irmos mais longe. Não foi possível e, agora, a quente não sabe bem, mas acho que temos de olhar para a caminhada toda para trás, e realmente o trabalho que foi feito, principalmente no último ano, que nos deu entrada aqui, é de louvar.»

Nesta altura, a dupla não quer pensar em Los Angeles 2028. «Acho que pensar, não pensamos, obviamente faltam quatro anos. No ténis, um momento, um mau movimento pode mudar um ano, uma carreira. Claro que é um objetivo, nós queremos estar em Los Angeles em 2028. Se Deus quiser juntos e se Deus quiser fazer melhor», disse Cabral.

«Hoje de manhã, […] estávamos a treinar uma foto que vimos, minha em sub-11 ou sub-12, estávamos a falar que já jogávamos desde aí, portanto, claro que é especial e sabe melhor jogar com o Nuno aqui», concluiu.