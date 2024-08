Recebidos em euforia no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, os ciclistas portugueses Iúri Leitão e Rui Oliveira, campeões olímpicos de madison em Paris 2024, confessaram-se «sem palavras» perante o apoio.

«Não há palavras. Ao nível de quem é campeão olímpico. Muito bonito ver estes portugueses aqui a festejar connosco. Sinceramente, não [esperava tanta gente]. É muito especial, obrigado a todos», disse Rui Oliveira, aos jornalistas.

Os dois ciclistas tinham à sua espera mais de um milhar de pessoas.

«É impressionante o que estamos a ver aqui. É inacreditável. (...) É a maior vitória que o ciclismo já teve na nossa história. Nunca chegámos tão alto, especialmente nos Jogos Olímpicos», notou Iúri Leitão.

O atleta de Viana do Castelo, de 26 anos, acredita que este momento «vai ser uma catapulta muito boa» para a modalidade.

«Há duas semanas estávamos aqui e estava praticamente vazio. Íamos com um sonho, da estreia olímpica da pista, e voltar com o ouro, na corrida mais importante. Não podíamos pedir momento mais bonito», afirmou Rui Oliveira.

O ciclista apontou os Jogos Olímpicos como «o culminar do sonho de um atleta». «Ainda não me cabe na cabeça que somos campeões olímpicos. Temos de desfrutar deste momento, espero que todos estejam connosco e não se esqueçam do ciclismo de pista. Em outubro, há Campeonato do Mundo, e ano após ano vamos continuar a tentar crescer.»

«Continuem a apoiar o ciclismo de pista, continuem a apoiar as outras modalidades, em que também tivemos diplomas. Foi um grupo fantástico. Agradeço a todos, mas continuem a apoiar», reforçou.

Iúri Leitão, campeão do mundo e «vice» olímpico no omnium, foi questionado sobre se gostaria de receber uma receção destas todos os anos: «Se eu conseguisse manter essa consistência, se calhar era um dos melhores da história... Felizmente tenho tido dois, três anos muito bons. Vamos tentar manter o nível, mas é muito complicado», explicou.