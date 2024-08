A trigésima medalha portuguesa em Jogos Olímpicos, segunda na edição de 2024, foi ganha pelo ciclista português Iuri Leitão, em omnium (ciclismo de pista). O jovem minhoto falou à RTP após receber a prata e lembrou uma queda recente que podia ter tido efeito na sua prestação.

«É difícil de descrever agora. Foi um dia muito intenso, sabíamos que a concorrência ia ser forte, não tínhamos a certeza de como ia estar. Tive uma queda há três semanas que podia ter tido influência. Estávamos muito reticentes daquilo que podia fazer ou não. Penso que fiz uma corrida praticamente perfeita, usando as forças que tinha. Acreditando pouco a pouco, consegui recuperar para o segundo lugar. Consegui entrar na luta pelo ouro. Tentei desferir um último ataque aproveitando a fadiga dos adversários mas não foi suficiente. O francês estava mais forte e é um justo vencedor», disse.

Durante a prova, na terceira de quatro corridas, Leitão alegou não ter ouvido um sino. «É difícil dizer agora, senão tem ocorrido aquela situação, se podia ter sido diferente. O erro não é meu. Não quero estar a desculpar-me, tenho de rever. Não ouvi a sineta, se foi tocada, foi muito tarde. Subi a pista para analisar a situação de corrida, pensava que a eliminação ia ser na volta a seguir, fiquei muito surpreendido e não era altura de eu sair. Mas temos de seguir em frente não vale a pena. Não há nada a fazer», lamentou.

Leitão tinha estabelecido o diploma olímpico como objetivo. «A expectativa que tinha era exatamente aquelas que disse, não escondi nada. Temos é de ser mais fortes do que os nossos rivais, não sabia se estava na mesma forma do ano passado, mas sei que a lista de partida era muito mais difícil do que no ano passado. É a prova com maior nível que já tive na vida. Acabei por fazer uma jogada audaz e deu certo, aproximei-me do segundo», disse.

Gabriel Mendes, treinador de Iuri Leitão, também avaliou a conquista: «É fantástico. Fizemos um trajeto em que esta é a primeira vez que estamos nos Jogos Olímpicos, no ciclismo de pista, e conseguimos esta medalha de prata. É fantástico, ele fez um trabalho de excelência. É um evento muito exigente, é preciso estar bem do ponto vista físico e psicológico.»