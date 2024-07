Os Jogos Olímpicos Paris 2024 foram alvo de 68 ciberataques, detetados e neutralizados, incluindo dois que visavam diretamente instalações olímpicas, anunciou o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, esta quarta-feira.

«Todos estes ciberataques, todos os 68, incluindo os dois que visaram recintos que acolhem competições dos Jogos Olímpicos, foram detetados a tempo e foram despistados», disse o primeiro-ministro francês.

Os dois locais visados foram as arenas de Bercy e La Villette, em Paris, a 25 de julho, véspera da cerimónia de abertura dos Jogos, segundo explicou Gabriel Attal, no final de uma atualização do progresso dos Jogos Olímpicos.

Foram registados «cerca de 30 alertas relativos a drones» afirmou Attal, acrescentando que «todos foram intercetados e 27 pessoas foram detidas». O primeiro-ministro francês salientou ainda que se tratava essencialmente de «turistas ou espetadores que ignoraram ou fingiram ignorar» a proibição de drones.

Attal afirmou não ter conhecimento de qualquer plano de atentado que «tenha sido identificado e, portanto, despistado». Porém, apelou às autoridades para que não «abrandem a pressão», porque «os Jogos estão longe de terminar e ainda há muitos desafios pela frente». As competições prolongam-se até 11 de agosto, com cerimónia de encerramento prevista para esse dia. Depois, seguem-se os Jogos Paralímpicos, no final de agosto e início de setembro.

«Não baixaremos a guarda nem por um segundo, seja qual for a situação institucional ou política», afirmou o chefe de governo francês, elogiando ainda a cerimónia de abertura «excecional» no rio Sena e a prova de triatlo realizada esta manhã.