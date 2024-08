Samuel Barata terminou a primeira participação nos Jogos Olímpicos com o 48.º lugar na prova da maratona.

O atleta português concluiu os 42 quilómetros com o tempo de 2:13.23 horas, ainda assim a melhor da temporada.

O etíope Tamirat Tola foi o vencedor da maratona, com o tempo de 2:06.26 horas e novo recorde olímpico. Bashir Abdi (Bélgica) foi prata a 21 segundos e o queniano Benson Kipruto ficou com o bronze, cruzando a linha de meta a 34 segundos do vencedor.

Eliud Kipchoge, campeão olímpico da distância no Rio 2016 e em Tóquio 2020, não completou a maratona.