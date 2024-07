Os oitavos de final da prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos continuaram suspenso nesta quarta-feira devido às más condições climatéricas em Teahupo'o, na Polinésia francesa.

«Hoje também não haverá competição no Taiti. A competição foi suspensa com o código vermelho [que implica uma suspensão no mínimo de 24 horas]. Esperávamos que as eliminatórias da terceira ronda terminassem hoje», informou a organização, remetendo uma decisão sobre o código de cores para as 17h45 locais, 04h45 de Portugal continental, onde são mais 11 horas.

«Esperávamos que o vento de segunda-feira chegasse mais tarde, mas veio mais cedo e, então, tivemos que parar após a terceira ronda masculina. Ainda temos a terceira ronda feminina, os quartos de final, as meias-finais e a as finais. Estamos a olhar para os dados e temos os melhores meteorologistas do mundo connosco, sabendo que a ‘janela’ termina no domingo [segunda-feira em Portugal], por isso temos de gerir, em função do tamanho das ondas», afirmou Fernando Aguirre, presidente da Associação Internacional de Surf.

Na prova de surf feminino está ainda a portuguesa Yolanda Hopkins, que vai enfrentar na oitava e última bateria dos oitavos de final a costa-riquenha Brisa Hennessy.

No quadro masculino, os oito atletas já apurados para os quartos de final também aguardam luz verde para voltarem à água.

As competições de surf deviam ter terminado nesta quarta-feira, mas o período de espera pode estender-se até 5 de agosto.