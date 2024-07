Maria Tomé terminou em 11.º lugar na prova feminina de triatlo dos Jogos Olímpicos, na manhã desta quarta-feira. Depois do feito, que lhe ia valendo um diploma olímpico (os dez primeiros têm direito a isso), a atleta confessou não ter palavras para descrever o feito.

«Fazer um 11º é... Nem tenho palavras para descrever. Acho que foi super bom e estou super feliz», começou por dizer a jovem de 23 anos, em declarações citadas pela agência Lusa.

«Acho que a natação, neste momento, se calhar, é o meu ponto fraco, mas sabíamos que tinha de conseguir gerir bem ao máximo, tentar não ser afogada e gerir com a corrente, porque havia bastante corrente, e eu acho que fiz uma segunda volta [na água], não sei bem como, mas inteligente e deu para chegar um bocadinho mais à frente», confessou a triatleta.

Teve uma prestação especialmente positiva no ciclismo - saiu da natação na 39.ª posição e recuperou 28 lugares, 19 dos quais no ciclismo, onde foi melhor do que a medalhista olímpica. Maria Tomé cumpriu a prova em 01:57.13 horas, a 02.18 minutos da vencedora, a francesa Cassandre Beaugrand.

«Quando comecei a correr disseram-me que estava dentro do top 15, portanto foi lutar até o fim. Eu já ando a sentir-me muito bem a correr nos treinos, portanto sabia que podia ser um fator positivo começar a correr ali com o grupo onde desmontei. E claro que saber que estava dentro do top 15 dá sempre uma energia extra e ouvir todos os portugueses a gritar por mim ainda mais», disse ainda.

Por fim, Maria Tomé abordou o tema da qualidade da água do Sena. «A qualidade estava dentro dos limites. Não sei bem se estava no limite, ali mesmo limite… mas ao menos aconteceu hoje, eu acho que toda a gente queria que fosse hoje, porque se não fosse hoje, na sexta-feira muito provavelmente virava duatlo», brincou.