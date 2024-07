O Comité Olímpico Canadiano e a Federação Canadiana de Futebol recorreram para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da dedução de seis pontos no torneio feminino Paris 2024, por utilizar drones para espiar adversárias.

A decisão final deverá ser conhecida até quarta-feira, quando o Canadá defronta a Colômbia, na última jornada do Grupo A.

«O recurso baseia-se na desproporcionalidade da sanção, que acreditamos punir injustamente as atletas por ações nas quais elas não participaram e vai muito além de restaurar a equidade na partida contra a Nova Zelândia», refere a nota dos organismos canadianos.

Recorde-se que, além do castigo aplicado à seleção feminina, a treinadora Bev Priestman foi suspensa por um ano pela FIFA, por utilizar, juntamente com outros elementos do staff, drones para espiar um treino da Nova Zelândia.

A seleção feminina do Canadá, campeã olímpica em título, tem zero pontos nesta altura, devido à penalização, mas venceu os dois jogos já disputados, frente à Nova Zelândia (2-1) e à França (2-1).

A Colômbia lidera o Grupo A, com três pontos, os mesmos da França, enquanto a Nova Zelândia está a zero, à semelhança do Canadá. As campeãs olímpicas ainda podem, contudo, chegar aos quartos de final.