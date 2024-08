A portuguesa Cátia Azevedo falhou, esta segunda-feira, o apuramento direto para as meias-finais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Paris 2024, ao terminar na última posição da sua série da prova.

A atleta do Sporting foi oitava classificada, com 52,73, mas só as três primeiras se apuravam diretamente.

Cátia Azevedo vai disputar a repescagem na terça-feira, às 10h20.