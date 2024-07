Depois de Jannik Sinner, outro grande nome do ténis mundial desistiu dos Jogos Olímpicos: Elena Rybakina.

A tenista cazaque ainda integrou o sorteio do quadro feminino realizado esta manhã – ia defrontar a romena Jaqueline Cristian –, mas horas depois abdicou da participação nas Olímpiadas de Paris, ela que tem sido fustigada por várias lesões.

Número quatro do mundo, a tenista de 25 anos ficou no quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorreram em Tóquio, no Japão.

Além de Rybakina, também Aryna Sabalenka já havia anunciado que não ia estar em Paris, o que significa que do top cinco do ranking WTA, só Iga Swiatek (Polónia), Coco Gauff (Estados Unidos) e Jasmine Paolini (Itália) vão estar presentes.