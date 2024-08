O duelo na final do ténis nos Jogos Olímpicos, entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, estava com as expectativas no topo e não desiludiu: foi mesmo um dos melhores encontros do ano. Os dois tenistas apresentaram-se a um alto nível, mas no final foi o sérvio quem conquistou a medalha de ouro em Paris 2024.

Djokovic venceu em dois sets, ambos no tie-break, por 7-6 (3), 7-6(2).

«Nole» não demonstrou dificuldades físicas, apesar de ter sido operado ao joelho direito há cerca de dois meses, e apresentou-se com um rendimento de excelência em Roland Garros, perante Carlitos.

O espanhol deu luta durante quase três horas (2h50), mas caiu aos pés do segundo do ranking ATP. Assim, não conseguiu almejar o feito de ser o mais novo a vencer o outro na variante de singulares masculinos em Jogos Olímpicos.

Já Djokovic, aos 37 anos, sagra-se campeão olímpico – é o mais velho a fazê-lo. No final, o sérvio não conseguiu conter a emoção por juntar este título que lhe faltava aos 24 Grand Slams que detém. Além disso, tornou-se ainda no quinto tenista a conseguir o Golden Slam, isto é, já venceu o título olímpico e os quatro Majors.