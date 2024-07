Espanha e Estados Unidos carimbaram a passagem aos quartos de final do torneio feminino de futebol de Paris 2024, este domingo, na segunda ronda.

As espanholas arrecadaram o segundo triunfo na prova, ao vencerem a Nigéria por 1-0 em jogo do Grupo C, graças a um golo de livre direto de Alexia Putellas, aos 85 minutos.

Já no Grupo B, os EUA bateram a Alemanha por 4-1. Sophia Smith, aos 11 e 44 minutos, Mallory Swanson, aos 26, e Lynn Williams, aos 89, marcaram para a seleção norte-americana enquanto Giulia Gwinn, aos 22, apontou o golo das germânicas.