A portuguesa Lorène Bazolo falhou, este domingo, no Stade de France, o apuramento direto para as meias-finais dos 200 metros dos Jogos Olímpicos.

Bazolo, de 41 anos, foi quinta classificada na primeira série, com 23,10 segundos, a sua melhor marca da época, quando se apuravam diretamente para as meias-finais as três primeiras. A recordista de Portugal segue agora para a repescagem, marcada para as 11h50 de segunda-feira.

No final da prova, a atleta lusa manifestou que acredita que pode baixar dos 23 segundos.

«Não vou ser ingrata, mas estou feliz e não feliz, porque neste momento eu sei o que estou a valer. Eu sei que eu consigo fazer menos de 23 e estou a valer isso, trabalhei para isso. E vou estar focada para amanhã [segunda-feira] continuar a dar o meu melhor, acreditar e tentar baixar esta marca e sair daqui satisfeita», disse Bazolo, aos jornalistas, na zona mista.

«Acredito que corri assim um pouco com receio e quando me apercebi que podia dar mais, continuei a dar. Tecnicamente acho que foi a melhor [prestação] da época e acho que consigo melhorar isso. Eu vou acreditar mesmo amanhã e que vai sair amanhã, sim», reforçou.

Bazolo elogiou ainda o ambiente do Stade de France. «De manhã, não costuma estar muita gente, mas aqui está muita gente. E isso é um extra para nós e ajuda muito.»