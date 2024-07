Este domingo, Manuel Grave, cavaleiro português, foi eliminado do concurso completo de equestre dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, depois de cair na prova de cross country.

Montado em Carat de Bremoy, o atleta luso caiu quando tentava ultrapassar um dos obstáculos do percurso.

No dressage, Manuel Grave ficou em 59.º lugar, com 40,90 pontos de penalização e precisava de ficar nos primeiros 25 lugares no somatório das duas provas, de modo a participar na prova de saltos, que se realiza na segunda-feira.