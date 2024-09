Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar todos os atletas que conquistaram medalhas ao serviço de Portugal, nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Numa nota partilhada no sítio oficial do Presidente da República estão os nomes dos medalhados, que contribuíram precisamente com onze medalhas para o país, três de ouro, três de prata e cinco de bronze. Os atletas que serão condecorados são Carolina Duarte, Cristina Gonçalves, Diogo Cancela, Djibrilo Iafa, Iúri Leitão, Luís Costa, Miguel Monteiro, Patrícia Sampaio, Pedro Pichardo, Rui Oliveira e Sandro Baessa.

«Seguindo uma tradição vinda do passado, o Presidente da República vai condecorar, em data a anunciar, os atletas medalhados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste verão», pode ler-se na nota publicada.