A nadadora australiana Lani Pallister testou positivo à covid-19, revelou uma porta-voz da equipa, esta terça-feira.

A atleta de 22 anos acalentava uma forte esperança de conseguir uma medalha na categoria dos 1500 metros livres, mas abdicou de participar na prova.

Segundo a porta-voz citada, Pallister vai agora tentar competir na prova de 4x200 metros estafetas livres, a qual tem início na quinta-feira.

Lani Pallister, refira-se, ganhou a medalha de bronze nos 1500 metros livres no Mundial 2022, em Budapeste. No ano passado, ganhou o título mundial de 4x200 metros estafestas em Fukuoka. É a segunda atleta de natação a testar positivo à covid-19, depois do britânico Adam Peaty.