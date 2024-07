O treinador da seleção de boxe da Samoa morreu este sábado, aos 60 anos, após sofrer um ataque cardíaco na Aldeia Olímpica.

Lionel Elika Fatupaito estava no quarto com um atleta quando se sentiu mal, pelas 09h20, em Saine-Saint-Denis, onde estão instaladas as comitivas dos Jogos Paris 2024.

O técnico ainda foi socorrido pelos bombeiros e serviços de urgência locais, mas acabou por falecer de «causas naturais».

«A dedicação e a paixão de Lionel pelo desporto deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. O seu legado continuará a inspirar as gerações futuras. Os nossos pensamentos e orações estão com a seleção de Samoa e todos aqueles afetados por esta perda profunda», lê-se na nota da Associação Internacional de Boxe (IBA).