O Comité Olímpico do Canadá (COC) confirmou, esta terça-feira, ter retirado a acreditação ao treinador norte-americano Rana Reider, na sequência de acusações de abuso sexual.

Rana Reider, técnico de campeões olímpicos em Tóquio 2020, o canadiano André De Grasse (200 metros) e o italiano Marcell Jacobs (100 metros), estava credenciado em Paris 2024 pelo COC.

No domingo, segundo noticiou o The Times, três mulheres entraram com ações judiciais contra o treinador num tribunal da Flórida, por alegado abuso sexual e emocional por parte do treinador de 54 anos.

Em comunicado, esta terça-feira, o COC esclareceu que «Rana Reider foi credenciado como treinador pessoal, com acesso apenas à área de aquecimento de atletismo e aos locais de treino» e que «a decisão de fornecer esse acesso foi baseada no entendimento de que seu período de liberdade condicional no Centro de Segurança Desportiva dos EUA [em inglês: US Center for Safe Sport, organização criada para lutar contra o abuso sexual de menores e atletas olímpicos] terminou em maio deste ano» e que Reider «não tinha outras suspensões ou sanções», atendendo assim aos «requisitos de elegibilidade» do COC.

«No domingo, 4 de agosto, soubemos de novas informações sobre a adequação do Sr. Reider permanecer credenciado pelo Canadá nos Jogos de Paris 2024. Em discussão com o Athletics Canada, foi acordado que a acreditação do Sr. Reider fosse revogada», esclarece o COC, em nota oficial.

Duas das três atletas acusam Reider de abuso sexual e emocional de forma repetida e a outra atleta de assédio sexual e verbal. O técnico tinha estado em liberdade condicional durante um ano, período que terminou em maio.