Portugal vai estar representado em quinze modalidades diferentes nos Jogos Olímpicos Paris 2024, depois de Nuno Borges e Francisco Cabral terem garantido as respetivas presenças no ténis, no megaevento que tem início marcado para o próximo dia 26.

Os dois tenistas vão fazer a estreia em Jogos Olímpicos, e logo no mítico Roland Garros, com Nuno Borges a participar no torneio de singulares e a juntar-se ao amigo Francisco Cabral nos pares, reeditando uma dupla que venceu o Estoril Open em 2022.

A confirmação dos dois tenistas aumenta, assim, para 64 os atletas portugueses em 15 modalidades, depois de, no sábado, a jovem judoca Taís Pina ter visto também confirmada a estreia em Jogos Olímpicos.

Aos 19 anos, e após uma temporada de ascensão fulgurante, Pina irá integrar a delegação do judo, composta ainda por Catarina Costa (-48 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Bárbara Timo (-63 kg) e Jorge Fonseca (+100 kg), apurados por ranking, e João Fernando (-81 kg), na quota continental.

Portugal vai ter assim sete judocas em Paris2024, o mesmo número de representantes do ciclismo, que tem como convocados Nelson Oliveira, Rui Costa e Daniela Campos (estrada), Iúri Leitão, Rui Oliveira e Maria Martins (pista) e Raquel Queirós (cross country olímpico).

Foi também esta semana que Manuel Grave ampliou a delegação de equestre em Paris, através de uma realocação de quota no concurso completo.

Serão, assim, cinco os cavaleiros em Paris2024, com o dressage a garantir uma quota coletiva, que será ocupada por Maria Caetano, Rita Ralão Duarte e João Moreira, além da presença de Duarte Seabra no concurso de obstáculos.

Antes, tinham sido Vanessa Marina, no breaking, e os skateboarders Gustavo Ribeiro, oitavo em street em Tóquio2020, e Thomas Augusto, na vertente park, a verem confirmada a qualificação.

Estas duas modalidades mais recentes juntaram-se, na Missão portuguesa, a outros 12 desportos mais clássicos, caso do ténis de mesa, que terá cinco representantes.

Jieni Shao e Fu Yu asseguraram a viagem até Paris2024 no torneio europeu de qualificação, já depois de a equipa masculina se ter apurado, numa seleção que vai ser composta por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo, com os dois primeiros a participarem também na prova individual.

Com o mesmo número de elementos está a natação, liderada por Diogo Ribeiro, com mínimos nos 50 e 100 metros livres e também nos 100 metros mariposa, prova em que é campeão mundial, juntamente com João Costa (100 metros costas), Camila Rebelo (200 metros costas), Miguel Nascimento (50 metros livres) e Angélica André (águas abertas).

Quatro são as quotas garantidas no triatlo, já que a estafeta mista se qualificou, com duas mulheres e dois homens, que vão participar nas provas individuais.

Na canoagem, Teresa Portela assegurou vaga em K1 500 metros, Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, prova em que ganhou a medalha de bronze em Tóquio2020, e João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500. Os quatro foram selecionados.

Na vela, Portugal garantiu a terceira quota quando Mafalda Pires de Lima resgatou uma vaga em kite feminino, ao ser sétima classificada em Hyères, França.

A velejadora lusa juntou-se, assim, a Eduardo Marques (em ILCA 7) e Diogo Costa e Carolina João (470 mistos).

As surfistas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, quinta em Tóquio2020, os ginastas Filipa Martins, no concurso completo, e Gabriel Albuquerque, em trampolins, e a atiradora Maria Inês Barros, em tiro com armas de caça (trap), completam a equipa portuguesa.