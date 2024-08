Esta quarta-feira, Fernando Pimenta garantiu a passagem direta às meias-finais de K1 1000 metros, depois de vencer a respetiva série, mas confessa que ainda vai «rever a prova» com o treinador.

«Apesar de ter conseguido vencer, as sensações foram um bocado esquisitas. Tenho ainda de rever a prova com o meu treinador e ver o que é que ele diz. Acho que consegui fazer uma boa gestão de prova, senti que ainda havia mais qualquer coisinha para dar. O primeiro passo está dado, a primeira competição está feita, já me safei de fazer uma semifinal, o que é bastante bom também», referiu em declarações à Lusa.

Medalha de prata no K2 1000 metros em Londres 2012, juntamente com Emanuel Silva, e bronze em K1 1000 metros em Tóquio, o canoísta português revelou alguns pormenores com que ficou preocupado.

«Senti a água bastante mexida e houve ali uma fase, se calhar porque vinha a tentar controlar, que me vinha a desequilibrar um bocadito, parecia que tinha uma ondulação um bocado esquisita. Mas a canoagem é assim mesmo, um desporto ao ar livre, por isso, temos é de nos focar na nossa competição».

«Agora, é descansar, recuperar, fazer mais uns treininhos, para, no sábado, me sentir em condições e bem para lutar por um lugar na final A».

De recordar que as meias-finais de K1 1000m são no sábado, às 11h10 locais (10h10 em Lisboa. A final é no mesmo dia, às 13h20 /12h20).