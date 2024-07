O triatlo português tem estado em destaque nesta quarta-feira, com os resultados obtidos por Vasco Vilaça e Ricardo Batista nos Jogos Olímpicos de Paris. Ficaram em quinto e sexto lugares, respetivamente, e conseguiram diplomas olímpicos. Ricardo Batista não escondeu a satisfação.

«Estou sem palavras para este resultado. Eu tinha expectativas bastante ambiciosas para esta prova, mas conseguir concretizá-las foi sem dúvida a cereja no topo do bolo. Estou bastante contente e não sei bem ainda o que dizer, ainda não processei bem a informação», confessou o jovem triatleta de 23 anos.

«Acho que não podia pedir melhor para a minha estreia nos Jogos Olímpicos. Estou muito contente e agora vou trabalhar para daqui a quatro anos tentar melhorar este resultado», prometeu o atleta do Clube de Natação de Torres Novas (é natural dessa cidade).

Batista destacou ainda o facto de ter percorrido quase toda a prova ao lado do colega Vasco Vilaça. «Ver que temos ali alguém do nosso país, com quem trabalhar, sabemos que sempre podemos contar com essa pessoa. E fizemos ambos uma prova de trás para a frente. É sempre um extra, porque é sempre melhor acabar junto a um colega do que a um inimigo, mas foi excecional a prova», revelando depois alguns pormenores do sprint final.

«Na última volta, quando o Vasco me apanhou, nós conseguimos descolar ali um atleta brasileiro que vinha perto de nós e ficámos logo os dois isolados com alguns segundos para os atletas que vinham atrás. E no último retorno, vimos que tínhamos ali um ‘gap’ considerável, então começámos a pensar ‘ok, vai ser entre nós’ e ainda houve ali uma certa desaceleração para ver qual de nós ia fechar nos últimos metros. Mas, sem dúvida que o Vasco foi mais forte nos últimos metros», afirmou Ricardo Batista.