A judoca portuguesa Taís Pina mostrou-se desiludida com a eliminação no primeiro combate dos -70 kg dos Jogos Olímpicos. Perdeu para a italiana Kim Polling, de 33 anos, nesta quarta-feira, apenas no prolongamento (05.05 minutos), por waza-ari.

«Dei tudo de mim. Quis dar o máximo que pude, mas não consegui o objetivo. Agora, é levantar a cabeça e preparar-me para os próximos Jogos», afirmou Pina depois do combate.

Taís Pina olhou para o futuro: «Ainda sou uma atleta júnior de último ano e, este ano, ainda tenho os Europeus e Mundiais, portanto, ainda espero acabar em grande este meu último ano de júnior», disse a judoca do Algés e Dafundo.

Pina fazia a sua estreia olímpica depois de ter sido ‘repescada’. Vai ainda disputar os Europeus e Mundiais de juniores, que terão lugar em Talin, Estónia, e em Dushanbe, Tajiquistão, respetivamente.