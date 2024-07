Vasco Vilaça reagiu com emoção ao quinto lugar alcançado na final de triatlo nos Jogos Olímpicos, em Paris. O atleta relatou as dificuldades que sentiu durante a prova, tendo recorrido a assistência médica no final. Vilaça passou pelo centro médico do recinto da Ponte Alexandre III, antes de falar aos jornalistas.

«Acreditei até o último momento. Não me estava a sentir a 100% no final da prova, mas, nos últimos cinco quilómetros, dei tudo o que tinha para tentar chegar à frente, aos dois franceses que estavam a lutar pelo terceiro lugar, e para o fazer tive que dar mais do que o que tinha. Cheguei à meta completamente exausto e a temperatura do corpo, por causa do calor que está, tinha subido aos 40 graus, e quando chega a esse ponto, não consegue descer», começou por contar.

Garantiu que «daqui a três, quatro dias, estou pronto para outra, estamos prontos para as estafetas», e falou do momento em que atravessou a meta com o colega Ricardo Batista, que ficou em sexto.

«Muito bonito, muito bonito. Quando eu comecei na terceira volta da corrida a apanhar adversários, o último grupo que apanhei foi um brasileiro e o Ricardo. Claro que eu não queria que o brasileiro viesse connosco, e quando eu passei e vi que, passado um bocado, o brasileiro tinha ficado e era só eu e o Ricardo, é muito bonito, porque, ganhe ou perca o sprint, é um português que está no quinto lugar e é espetacular. Num quinto e num sexto, são dois diplomas olímpicos», disse.

E ainda falou sobre a emoção sentida. «Quando acabei a prova, não estava muito bem consciente, por isso ainda não estava a sentir muito. Os sentimentos vieram um bocado depois. É difícil de explicar. Irmos juntos até a meta e conseguir esse diploma juntos, acho que foi espetacular. Vou precisar de um bocadinho de tempo para absorver e perceber o que é que se passou exatamente, mas é um momento muito bonito para Portugal e para o triatlo português», defendeu o atleta, que conseguiu assim um diploma olímpico.