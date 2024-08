O triatleta português Vasco Vilaça, que alcançou o 5.º lugar na prova individual dos Jogos Olímpicos e fez parte da equipa lusa que conseguiu também o 5.º lugar na estafeta mista, está a regressar a Portugal e reagiu esta quinta-feira, com uma mensagem nas redes sociais, à infeção sofrida após nadar no Rio Sena.

«Infelizmente, desenvolvi, desde terça-feira, sintomas compatíveis com uma infeção gastrointestinal», começa por referir Vasco Vilaça, através do Instagram, lamentando não ter estado ao lado dos colegas no regresso a Portugal, na quarta-feira.

«É uma pena ter de acabar a minha estadia nos Jogos Olímpicos Paris 2024 desta maneira e peço desculpa por não poder ter estado presente na receção da equipa olímpica de triatlo em Lisboa», prosseguiu Vilaça, na mesma mensagem.

«Por agora, vou focar-me na minha recuperação e fica um agradecimento aos médicos e staff do COP [Comité Olímpico de Portugal] pelo excelente apoio. De regresso a casa, vómitos e diarreia passam, a história e o legado de três diplomas olímpicos pelos quatro triatletas em Paris fica para sempre», concluiu o português de 24 anos.

Além do 5.º lugar individual de Vilaça e do 5.º lugar na estafeta mista, Portugal teve ainda, no triatlo, outro diploma olímpico, pelo 6.º lugar de Ricardo Batista. Na estafeta mista, além de Vilaça e Batista, estiveram Melanie Santos e Maria Tomé.