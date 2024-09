Elena Congost protagonizou um dos episódios mais insólitos desta edição dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, durante a prova da maratona.

A atleta espanhola, que sofre de uma deficiência visual, percorreu os mais de 42 km ao lado de um guia e cruzou a meta no terceiro lugar, que lhe garantia a medalha de bronze. Só que um gesto irrefletido acabou por deitar fora as aspirações de Elena, já que quebrou uma das regras presentes no regulamento.

Durante a maratona, a atleta não pode largar uma corda que a «une» ao guia e foi precisamente isso que fez, a dois metros do fim. Ao perceber que Mia Carol (guia) estava em dificuldades físicas, Elena Congost largou a corda e ajudou-o a cruzar a linha de meta. Este gesto custou-lhe o terceiro lugar e a maratonista acabou desclassificada.

«Não me desclassificaram por fazer batota, fizeram-no por ser humana e por ter seguido o meu instinto de ajudar alguém que estava a cair. Claro que estou destroçada, porque tinha conquistado uma medalha, parece tudo tão injusto e surreal. Mas é isso, não há como voltar atrás», afirmou.

Veja aqui o momento em que Elena Congost cruza a meta: