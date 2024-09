Terminou este domingo mais uma edição dos Jogos Paralímpicos, que foram de grande sucesso para a comitiva de Portugal.

Ao todo, foram sete medalhas conquistadas pelos atletas portugueses, duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Destaque para a vitória de Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 e para o triunfo de Cristina Gonçalves, no torneio de boccia BC2.

No atletismo, Sandro Baessa arrecadou a prata nos 1500 metros T20 e Carolina Duarte ficou com o bronze nos 400 metros T13. Já Diogo Cancela deu a Portugal a medalha de bronze nos 200 metros estilos SM8 e Luís Costa também foi bronze no contrarrelógio H5, em ciclismo.

Para finalizar, Djibrilo Iafa garantiu a primeira medalha de sempre para Portugal no judo, ao conquistar o bronze no torneio de -73 kg J1 (cegos totais).

Portugal iguala assim a melhor participação de sempre em Jogos Paralímpicos, com sete medalhas, as mesmas de Pequim 2008. A melhor participação de sempre aconteceu em Sydney 2000, quando a comitiva lusa arrecadou 15 medalhas.

Nas 12 edições em que atletas portugueses participaram nos Jogos Paralímpicos, o número de medalhas conquistadas é de 101, sendo que 27 são de ouro, 31 de prata e 43 de bronze.