Impressionante, Léon Marchand!

O nadador francês fez história ao início da noite desta sexta-feira, ao conquistar a sua quarta medalha de ouro em Paris 2024, na final dos 200 metros estilos, estabelecendo igualmente o quarto recorde olímpico nestes Jogos Olímpicos.

Marchand, de 22 anos, venceu a final em 1:54.06 minutos, estabelecendo uma nova marca olímpica e ficando muito, muito perto de quebrar o recorde mundial de 1:54.00, que pertence desde 2011 a Ryan Lochte.

A prata foi conquistada pelo britânico Duncan Scott (Reino Unido, 1:55.31 minutos) e o bronze pelo chinês Wang Shun (1:56.00 minutos).

Marchand já tinha conquistado o ouro com recorde olímpico noutras três provas. Na quarta-feira, fê-lo em menos de duas horas nos 200 bruços e nos 200 mariposa. O primeiro ouro com recorde olímpico do gaulês em Paris 2024 foi no domingo, nos 400 estilos.

O nadador francês faz ainda mais história, dado que, na natação, se torna apenas o terceiro atleta da história a conquistar pelo menos quatro medalhas de ouro individuais numa só edição dos Jogos Olímpicos. Junta-se aos norte-americanos Michael Phelps (cinco ouros individuais em Pequim 2008 e quatro em Atenas 2004) e Mark Spitz (quatro em Munique 1972).